Bayern-Basketballer gewinnen auch zweites BBL-Halbfinalspiel

Bonn (dpa)

Die Basketballer des FC Bayern München sind nur noch einen Sieg vom Einzug in das Playoff-Finale der Basketball-Bundesliga entfernt. Am Montag gewannen die Bayern auch das zweite Halbfinalspiel bei den Telekom Baskets Bonn mit 82:81 (49:44) und liegen in der «Best of five»-Serie mit 2:0 vorne. Mit einem Erfolg am Samstag in München ziehen die Bayern in die Endspielserie ein.

Von dpa