Bayern-Keeper Neuer glaubt noch an Schalke

Berlin (dpa)

Nationaltorhüter Manuel Neuer glaubt noch an den Klassenverbleib seines Ex-Clubs FC Schalke 04. «Grundsätzlich traue ich ihnen den Klassenerhalt zu, aber die Aufgabe wird sehr schwer und hart», sagte der Keeper vor dem Gastspiel mit dem FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Gelsenkirchen der «Mediengruppe Münchner Merkur tz» (Wochenendausgabe).

Von dpa