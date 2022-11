Bayern mit Sané und Coman: Musiala mit besonderer Marke

Gelsenkichen (dpa)

Mit Kingsley Coman und Leroy Sané in der Startelf geht der FC Bayern München sein letztes Bundesligaspiel vor der WM-Pause beim FC Schalke 04 an. Der deutsche Fußball-Rekordmeister muss verletzungsbedingt unter anderen auf Sadio Mané und Thomas Müller verzichten. Auch Außenverteidiger Nouassir Mazraoui kommt mit Oberschenkelproblemen zumindest nicht für einen Einsatz von Beginn an infrage. Für ihn spielt Joshua Kimmich auf der rechten Abwehrseite.

Von dpa