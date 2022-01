Bayern trainieren mit Süle und Talenten: Spiel findet statt

München (dpa/lnw)

Trainer Julian Nagelsmann hat mit dem durch neun Corona-Fälle arg dezimierten Kader des FC Bayern am Donnerstag in München die Vorbereitung auf den Bundesliga-Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach fortgesetzt. Der TV-Sender Sky zeigte, wie die Fußball-Profis um den am Tag zuvor noch wegen Rückenproblemen pausierenden Nationalverteidiger Niklas Süle zum nicht-öffentlichen Abschlusstraining hinter dem Sichtschutz verschwanden.

Von dpa