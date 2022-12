Bedarf bei Tiertafeln in Nordrhein-Westfalen steigt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Immer mehr bedürftige Tierbesitzer in Nordrhein-Westfalen suchen Unterstützung bei Tiertafeln. «Seit diesem Sommer ist der Bedarf bei uns um 30 Prozent gestiegen», sagte Mareike Schimion, Mitarbeiterin der Tiertafel Düsseldorf, am Dienstag in der Landeshauptstadt. Die Corona-Krise, der Krieg in der Ukraine sowie die gestiegenen Lebenshaltungskosten sind laut Schimion Gründe für den Anstieg. In Düsseldorf könnten bislang aber noch alle Bedürftigen versorgt werden, weshalb es noch keine Warteliste wie in anderen Städten gäbe.

Von dpa