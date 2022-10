Behörden warnen vor Blaualgen und Schaumteppich im Möhnesee

Essen (dpa/lnw)

Der Ruhrverband und das Gesundheitsamt des Kreises Soest warnen erneut vor Blaualgen und dem Kontakt mit möglicherweise schädlichen Schaumresten im Möhnesee. Kinder sollten derzeit nicht am Ufer der Möhnetalsperre spielen, Hunde auf den Wegen rund um den See angeleint werden. Auch auf das bestehende generelle Badeverbot für Tiere in der Talsperre wiesen die Behörden am Donnerstag erneut hin.

Von dpa