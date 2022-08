Bei Badeunfall verunglückte Kinder waren britische Touristen

Simmerath (dpa)

Die beiden Kinder, die in Simmerath bei Aachen bei einem Badeunfall gestorben sind, waren Brüder und hielten sich als britische Touristen in Deutschland auf. Das teilte die Staatsanwaltschaft Aachen am Freitag mit. Die beiden sieben und neun Jahre alten Jungen seien am späten Donnerstagnachmittag von ihren Eltern im Naturfreibad Rurberg als vermisst gemeldet worden. Die Suche nach den beiden Kindern sei zeitnah eingeleitet worden. Kurz danach hätten die Rettungskräfte die Kinder im Wasser geborgen und mit Hubschraubern in die Uniklinik Aachen sowie in eine Kinderklinik nach Köln gebracht. Dort seien die Kinder jedoch gestorben.

Von dpa