Beim Abflämmen von Unkraut Wohnwagen in Brand gesteckt

Beim Abflämmen von Unkraut hat ein 62-Jähriger in Rhede im Kreis Borken versehentlich einen Wohnwagen auf einem Nachbargrundstück in Brand gesteckt. Der Brand habe sich auf den Carport, einen weiteren Wohnwagen und einen Hundezwinger ausgebreitet, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Hund sei gerettet worden, habe bei dem Unfall vom Montag aber Verletzungen erlitten und musste zum Tierarzt. Der Schaden betrug mehrere Tausend Euro.