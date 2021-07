Bekannte von LaFee haben im Hochwasser «alles verloren»

Die in Stolberg geborene Sängerin LaFee (30, «Virus») will angesichts der Hochwasserkatastrophe in ihrer alten Heimat helfen. «Meinen engsten Familienmitgliedern geht es tatsächlich gut, sie haben das gut überstanden und keine Schäden davon getragen. Aber Bekannte von mir haben leider wirklich alles verloren», berichtete die Musikerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Sie habe sich nun schon mit ein paar Leuten getroffen, denen sie Möbel und Kleidung überlassen wolle. «Ich möchte auch auf den Bürgermeister zugehen und fragen, wie ich helfen kann», sagte sie. «Das ist jetzt eine Zeit, in der wir alle zusammen halten müssen.»

Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Christina Klein heißt, wurde 1990 in Stolberg bei Aachen geboren - einer Stadt, die nun massiv vom Hochwasser getroffen wurde. Vor allem in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends feierte sie als Teenie-Star große Erfolge. Danach war sie unter anderem als Schauspielerin aktiv. Im August erscheint ein Comeback-Album.