Bellingham: Bekomme rassistische Nachrichten

Berlin (dpa)

Borussia Dortmunds Jungstar Jude Bellingham hat anhaltenden Rassismus beklagt. «Nach den meisten Spielen bekomme ich auf Instagram rassistische Nachrichten. Rassismus fühlt sich an wie eines dieser Dinge, die nie verschwinden werden», sagte der 18 Jahre alte englische Fußball-Nationalspieler in einem CNN-Interview. «Das ist leider die Welt, in der wir leben. Und deswegen müssen wir mehr dagegen vorgehen. Vor allem die Menschen, die an der Macht sind.»

Von dpa