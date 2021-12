Benzinkanister an Moschee: Polizei nach Stunden informiert

Köln (dpa/lnw)

Im Fall der mutmaßlich versuchten Brandstiftung an der Kölner Zentralmoschee sollen private Sicherheitsmitarbeiter erst nach mehreren Stunden die Polizei informiert haben. Das geht aus einem Bericht des NRW-Innenministeriums an den Innenausschuss zur Sitzung am kommenden Mittwoch hervor. Der Fund eines Benzinkanisters und von Feuerzeugen sei vom Sicherheitsdienst wegen fehlender Nähe zu einer Moscheetür oder zu brennbarem Material am Anfang als «nicht gefährlich» angesehen worden, heißt es darin. Gleiches gelte für Beobachtungen zu einem verdächtigen Fahrradfahrer.

Von dpa