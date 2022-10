Bericht: Borussia Dortmund auch gegen Frankfurt ohne Reus

Reus fiel bereits in der Liga gegen den VfB Stuttgart und am Dienstag beim 0:0 in der Champions League gegen Manchester City aus, mit dem der BVB ins Achtelfinale der Königsklasse eingezogen war. Demnach könnte der Einsatz gegen Union für den 33 Jahre alten Offensivspieler, den in seiner Karriere schon zahlreiche Verletzungen plagten, zu früh gekommen sein.