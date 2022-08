Bericht: Leicester City an Schalker Harit interessiert

Gelsenkirchen (dpa)

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 könnte laut Sky Sports News seinen Mittelfeldspieler Amine Harit kurz vor Ende der Transferfrist am Donnerstag doch noch loswerden. Demnach ist der Premier-League-Club Leicester City an dem 25-Jährigen interessiert. Leicester möchte ein Leihgeschäft, Schalke würde Harit gerne verkaufen. Der marokkanische Nationspieler war in der vergangenen Saison an Olympique Marseille ausgeliehen gewesen.

Von dpa