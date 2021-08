Bericht: NRW-Kommunen fordern Klarheit für Impfzentren

Mit Blick auf Schüler- und Auffrischungsimpfungen fordern Nordrhein-Westfalens Städte und Kreise mehr Informationen vom Land, wie es mit den Impfzentren weitergehen soll. «Wir brauchen Planungssicherheit», sagte der Geschäftsführer des Städtetages NRW, Helmut Dedy, der Düsseldorfer «Rheinischen Post» (Mittwoch). «Sollen die Städte große Impfzentren mit Kapazitäten von mehreren Tausend Impfungen am Tag weiter vorhalten? Sollen sie mobile Impfteams für Pflegeeinrichtungen und Schulen organisieren und koordinieren? Wie viel Personal müssen die Städte bereithalten, wer übernimmt die Kosten dafür?»

Das Land müsse jetzt entscheiden, welche Aufgaben die Städte bei den anstehenden Impfungen über den September hinaus wahrnehmen müssten, sagte Dedy. Sonst laufe man Gefahr, «dass die Impfkampagne weiter ins Stolpern kommt».

Ähnlich äußerte sich Kai Zentara, Beigeordneter für Gesundheit beim nordrhein-westfälischen Landkreistag, wie die «Rheinische Post» weiter berichtete. «Der Betrieb der Zentren ist nach den Planungen des Landes ja nur bis Ende September vorgesehen. Danach soll es wohl eine Art Grundbereitschaft geben, aber zu den Details ist bislang noch wenig bekannt», sagte Zentara laut dem Zeitungsbericht. Der Landkreistag erwarte vom nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium, dass man schnell ein Konzept vorgelegt bekomme, um sich vorbereiten zu können.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Montagabend beschlossen, in allen Ländern Impfungen für 12- bis 17-Jährige auch in regionalen Impfzentren anzubieten - so wie es in Arztpraxen bereits möglich ist. Ab September sollen Risikogruppen wie Alte und Pflegebedürftige zudem erste Auffrischungsimpfungen bekommen können.