Berichte: CFC Genua vor Deal mit Nationalspieler Amiri

Der italienische Erstliga-Club CFC Genua 1893 ist Medienberichten zufolge an Bayer Leverkusens Fußball-Profi Nadiem Amiri interessiert. Der 25-Jährige werde in den kommenden Stunden für den Medizincheck in der norditalienischen Stadt erwartet, berichtete der TV-Sender Sky Sport Italia online am Donnerstag.

