Berlin statt Lotte: Backhaus wird Trainer beim BFC Dynamo

Berlin (dpa)

Heiner Backhaus wird neuer Trainer von Fußball-Regionalligist BFC Dynamo. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 40-Jährige hatte eigentlich schon eine Vereinbarung mit dem nordrhein-westfälischen Regionalliga-Absteiger Sportfreunde Lotte, die allerdings am Mittwoch aufgehoben wurde. «Wir sind natürlich enttäuscht, dass diese Zusammenarbeit nicht zu Stande kommt. Trotzdem respektieren wir Heiner Backhaus‘ Entscheidung und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft», hieß es in einer Mitteilung von Lotte.

Von dpa