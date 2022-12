Bernd Stelter: «Kleines Kochgelage» an Heiligabend

Eigentlich soll es bei Familie Stelter an Heiligabend schlicht bleiben. Aber das klappt einfach nicht.

Bernd Stelter, Kabarettist, Schauspieler, Sänger und Fernsehmoderator, steht lächelnd am Rheinufer.

Bei Kabarettist Bernd Stelter («7 Tage, 7 Köpfe») gibt es an Heiligabend wieder «ein kleines Kochgelage». Seine Frau Anke nehme sich zwar jedes Mal vor, es einfach zu halten, aber das klappe nicht, sagte Stelter (61) der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Deshalb hatten wir beim letzten Mal beschlossen: Okay, es gibt einfach Kartoffelsalat mit Würstchen.»

Dennoch habe seine Frau jetzt schon wieder Tage vorher angefangen, vorzubereiten. «Es gibt eine Trilogie von Kartoffelsalaten und diversen Würstchen.» Er habe daraus die Lehre gezogen: «Ein kleines Kochgelage gehört für sie an Heiligabend einfach dazu. Wir können uns jedenfalls sicher sein: Es wird wieder saulecker!»