Beschädigte Brücke belastet Verkehr im Sauerland zusätzlich

Altena/Lüdenscheid (dpa/lnw)

Auf die angesichts der gesperrten Rahmedetalbrücke ohnehin von Umleitungsverkehr geplagten Region um Lüdenscheid kommt nun zusätzliche Verkehrsbelastung zu: Eine Brücke der Bundestraße 236 in Altena wird von Donnerstag an für Lastwagen gesperrt. Ursache der Sperrung ist ein nicht genehmigter Schwertransport, der trotzdem über die Brücke fuhr, wie ein Vertreter des Landesbetriebs Straßen.NRW am Mittwoch im Rechtsausschuss des Landtags erklärte.

Von dpa