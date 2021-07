Besucher lassen sich in Wuppertaler Zoo gegen Corona impfen

Im Wuppertaler Zoo haben sich Besucher am Sonntag gegen das Coronavirus impfen lassen. Vor dem Südamerikahaus des Tierparks bekamen Menschen vor Ort den Piks in den Arm, wie ein dpa-Fotograf am Sonntag berichtete. Mitarbeiter des Impfzentrums und der Feuerwehr waren vor Ort. Besucher hatten sich dafür im Vorfeld eine Karte für den Zoo holen müssen. Zum Angebot standen Dosen der Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson. Auch die Zweitimpfung sei bei einem kostenlosen Besuch des Tierparks am 15. August dann direkt möglich.