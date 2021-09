Betonwand auf 50 Metern eingestürzt: Elf Autos beschädigt

Porta Westfalica (dpa/lnw)

Bei Abrissarbeiten in einem Gewerbegebiet in Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) ist eine Betonwand auf über 50 Metern Länge eingestürzt. Umherfliegende Bauteile beschädigten insgesamt elf Autos, wie die Polizei am Montag berichtete. Sie schätzte den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Verletzt wurde bei dem plötzlichen Einsturz der Gebäudewand am Montagmittag niemand. Die Abrissfirma habe zunächst nicht erklären können, wie es dazu kommen konnte, hieß es in der Polizeimitteilung.

Von dpa