Betrüger gibt sich am Telefon als Mitarbeiter des FBI aus

Bei dem Mann meldete sich am Donnerstagmittag am Telefon ein angeblicher Mitarbeiter des FBI, wie die Polizei am Freitag mitteile - offensichtlich ein Betrüger.

Der Anrufer sprach den Angaben zufolge Deutsch mit englischem Akzent und teilte dem 23-Jährigen mit, dass auf seinen Namen angeblich mehrere Konten in Berlin eröffnet worden seien. Er müsse nun dringend mit dem FBI kooperieren, um Schaden abzuwenden. Die angebliche Lösung: Eine App, damit man auf sein Smartphone zugreifen könne.

Dem 23-Jährigen aus Iserlohn sei das «verdächtig» vorgekommen, berichteten die Beamten. Er habe dem Anrufer daher mitgeteilt, dass er sich zunächst bei der Polizei rückversichern werde. Der Unbekannte habe das Gespräch daraufhin beendet. «Vermutlich wollte der Betrüger mittels der App Kontodaten und Passwörter des Geschädigten abfangen», erklärten die Ermittler.