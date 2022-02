Betrügerbande in Europa aktiv: Polizei durchsucht Wohnung

Köln (dpa)

Wegen des Verdachts auf Mitarbeit in einer im Ausland ansässigen Betrügerbande hat die Polizei die Wohnung zweier Männer in Köln durchsucht. Sie sollen unter anderem Konten auf Namen von Obdachlosen eröffnet haben, wie die Beamten und die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Die Durchsuchung sei am Donnerstag zusammen mit mehreren Ermittlern aus dem polnischen Olsztyn sowie Beamten des Bundeskriminalamts (BKA) und von Europol erfolgt.

Von dpa