Betrug an Tochter von Mordopfer: Mann beteuert Unschuld

«Meine Cousine hatte die Idee, mit der Bankkarte Geld abzuheben. Sie wollte die Schulden der Mutter begleichen», sagte der 23-Jährige am Mittwoch am Amtsgericht in Düsseldorf aus. Er habe dann zusammen mit der 14-Jährigen in zwei Geschäften die Schulden der getöteten Mutter bezahlt. Dafür gebe es Zeugen. Er wisse nicht, warum ihn seine Cousine angezeigt habe.

Gegen den Angeklagte war ein Strafbefehl wegen Betruges in Höhe von 2700 Euro erlassen worden. Dagegen hatte der 23-Jährige Einspruch eingelegt. Der Richter kündigte an, die Mutter und die Schwester des Angeklagten als Zeugen zu laden. Der Fall soll am 29. März weiter verhandelt werden.

Das Mädchen hatte mit ansehen müssen, wie ihr Vater die Mutter erstochen hatte. Der Vater war im Juni 2021 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden.