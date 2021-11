Betrunkener fährt auf der Felge weiter: Flucht vor Polizei

Dabei fuhr er laut Mitteilung der Polizei von Montag mehrere Hundert Meter weiter auf der Felge, nachdem sich der Reifen ganz vom Vorderrad gelöst hatte. Zeugen hatten die Fahrt am Sonntag bei Minden auf einer Bundesstraße beobachtet. Nachdem der 70-Jährige aus Petershagen in Ostwestfalen das Auto in einer Nebenstraße abgestellt hatte, flüchtete er zu Fuß vor der Polizei. In einem Garten nahmen ihn die Beamten fest und stellten nach einer Blutprobe seinen Führerschein sicher.