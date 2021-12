Betrunkener flüchtet vor Polizei und rammt Streifenwagen

Jedoch vergeblich, denn er wurde gestellt. Der betrunkene 44-Jährige hatte an Heiligabend zunächst auf einem Parkplatz in Mönchengladbach-Rheydt einen anderen Wagen beschädigt. Ohne seine Personalien mitzuteilen, fuhr er davon, wie es in einer Polizeimitteilung von Sonntag hieß. Allerdings hatten Zeugen unterdessen die Polizei alarmiert, die sich dem Flüchtenden mit einem Streifenwagen in den Weg stellte. Diesem wollte der Mann ausweichen, stieß aber gegen das Polizeiauto und prallte zusätzlich gegen eine Grundstücksmauer. Daraufhin stieg er aus und rannte zu Fuß davon. Doch die Beamten holten ihn ein und hielten ihn fest. Dagegen wehrte sich der Betrunkene. Er kam aber in Gewahrsam und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.