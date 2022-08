Betrunkener löst mit Schüssen Großeinsatz aus

Leverkusen (dpa/lnw)

Schüsse haben in Leverkusen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nachdem Zeugen mehrere Schüsse im Stadtteil Rheindorf am Samstagabend gemeldet hätten, seien 20 Streifenwagenbesatzungen sowie Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei im Einsatz gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 40 Jahre alter Mann auf der Straße mit mehreren Personen in Streit geraten sein. Darauf soll er zwei ungezielte Schüsse mutmaßlich als Drohung abgegeben haben.

Von dpa