Betrunkener Radfahrer fährt durch A1-Tunnel

Köln (dpa/lnw)

Ein betrunkener Radfahrer ist am frühen Sonntagmorgen in einem Tunnel der Autobahn 1 bei Köln unterwegs gewesen - und dies entgegen der Fahrtrichtung. Eine Autofahrerin hatte den auf der linken Spur radelnden Mann gegen 4.00 Uhr gesehen und die Polizei alarmiert. Als der kurz darauf eintreffende Streifenwagen auf die Autobahn auffahren wollte, kam der 22-Jährige ihnen in der Ausfahrt entgegen. Die Polizisten stoppten den jungen Mann und nahmen ihn mit zur Wache.

Von dpa