Betrunkener Randalierer kollidiert mit Streifenwagen

Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw)

Ein betrunkener 27-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen in seiner Wohnung in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) randaliert und mehrere Möbel zerschlagen. Anschließend fuhr er mit seinem Auto frontal in den Streifenwagen der hinzugerufenen Polizei, wie die Behörde mitteilte. Demnach hatte ein Anrufer zuvor gemeldet, dass ein Mann in seiner Wohnung randalieren würde. Der Anrufer sorgte sich laut Polizeiangaben zudem um die Partnerin des Mannes, die sich auch in der Wohnung befinden sollte.

