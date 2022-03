Betrunkener rast mit 160 km/h durch drei Städte: Unfall

Mettmann (dpa/lnw)

Ein 26 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Mittwoch betrunken mit einem Auto durch drei NRW-Städte gerast, ehe ein Unfall ihn stoppte. Der Mann aus Heiligenhaus sei bei seiner Flucht vor der Polizei mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde durch Heiligenhaus, Ratingen und Wülfrath gefahren und am Ende gegen ein Verkehrsschild geprallt. Dabei habe er sich nur leicht verletzt, teilte die Polizei in Mettmann am Mittwoch mit.

Von dpa