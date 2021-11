Betrunkener schießt mit Schreckschusspistole auf jungen Mann

Euskirchen (dpa/lnw)

Mit einer Schreckschusspistole soll ein 39-Jähriger in Euskirchen betrunken auf einen 19-Jährigen geschossen haben. Der 19-Jährige sei dabei am Hals verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach waren die beiden Männer am Freitagabend aneinandergeraten. Der 39-Jährige habe plötzlich die Gaspistole aus der Hosentasche gezogen und auf den 19-Jährigen geschossen. Durch den Schuss habe der 19-Jährige Verbrennungen erlitten.

Von dpa