«Bettenwechsel»: Lange Schlangen an den Flughäfen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Auch am dritten Ferienwochenende haben Urlauber an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Bereits am Freitagmorgen bildeten sich am Airport Köln/Bonn lange Schlangen bei den Sicherheitskontrollen, die bis vor das Flughafengebäude ins Freie reichten. Auch in Düsseldorf stauten sich am Freitag die Passagiere.

Von dpa