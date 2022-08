Bewährungsprobe: Paderborn bangt um Einsatz von Leipertz

Paderborn (dpa/lnw)

Nach zwei deutlichen Heimsiegen steht der SC Paderborn in der 2. Fußball-Bundesliga vor der nächsten großen Bewährungsprobe. «Der FCK verfügt über eine robuste, ausgebuffte und erfahrene Mannschaft. Wir müssen die Umschaltsituationen im Blick haben und dürfen uns auch von kleineren Scharmützeln nicht aus der Ruhe bringen lassen», sagte Trainer Lukas Kwasniok am Donnerstag vor der Partie beim 1. FC Kaiserslautern am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

