Bewaffnete überfallen Pokerspieler in Pulheimer Theater

Pulheim (dpa/lnw)

Mehrere Vermummte haben in einem Theater in Pulheim bei Köln am Freitagabend Pokerspieler mit Waffen bedroht und Bargeld gefordert. Die vier Täter seien laut einer Polizeimeldung dunkel gekleidet und jeweils circa 1,80 Meter groß gewesen und hätten Sturmhauben getragen. Das Quartett habe die Herausgabe von Bargeld gefordert, einer der Räuber soll nach ersten Ermittlungen einen Schuss abgegeben haben.

Von dpa