Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt: Täter flüchtig

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Zwei unbekannte Männer haben schwer bewaffnet einen Supermarkt in Lüdenscheid (Märkischer Kreis) überfallen. Die beiden Männer lauerten ersten Ermittlungen zufolge am frühen Donnerstagmorgen zwei Angestellten des Geschäfts auf, bedrohten sie mit einer Machete und einer schwarzen Handfeuerwaffe und zwangen sie zur Herausgabe von Bargeld. Die Beute mussten die Mitarbeiter in eine schwarze Sporttasche packen, teilte die Polizei mit. Danach fesselten die mit Tüchern maskierten Täter die Angestellten und entkamen.

Von dpa