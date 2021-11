BGH verhandelt Klage von Tina Turner wegen Doppelgängerin

Karlsruhe (dpa)

Sie gilt als eine der besten Doppelgängerinnen von Sängerin Tina Turner und wird nicht zuletzt deshalb nun ein Fall für den Bundesgerichtshof. Denn Dorothea «Coco» Fletcher verkörpert die 81-Jährige bei der Show «Simply The Best - Die Tina Turner Story» und ist auf Werbeplakaten zu sehen. Doch die Original-Turner hat nichts mit der Produktion zu tun und geht gegen die Verwendung ihres Namens und ihres «Bildnisses», wie es heißt, vor. Sie hat den bayerischen Tourveranstalter auf Unterlassung verklagt und vor dem Landgericht Köln Recht bekommen. Das Urteil kassierte das Oberlandesgericht Köln. So geht der Fall heute (9.00 Uhr) in Karlsruhe in die nächste Runde. Ob es schon ein Urteil gibt, ist offen. (Az. I ZR 2/21)

Von dpa