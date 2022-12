BGH verkündet Entscheidung zur Postbank-Übernahme

Karlsruhe (dpa)

Im langen Rechtsstreit zwischen einstigen Postbank-Aktionären und der Deutschen Bank verkündet am Dienstag (9.00 Uhr) der Bundesgerichtshof (BGH) eine Entscheidung. Allerdings könnte das immer noch nicht das letzte Wort gewesen sein. In der Verhandlung im September hatten die Richter noch offene Fragen gesehen. Es ist also denkbar, dass sich das Kölner Oberlandesgericht ein drittes Mal mit den Nachforderungen der Anleger befassen muss.

