Bielefeld mit neuem Mut in Rückrunde

Die Leistungen in der Hinrunde bezeichnete der 49 Jahre alte Coach als «häufig ordentlich» und verwies auf die Defensive mit akzeptablen 22 Gegentoren. Nur vier Bundesligisten kassierten weniger Treffer. Dafür sieht er im Spiel nach vorn reichlich Nachholbedarf: «In der Offensive müssen wir effektiver werden.»

In der Rückrunde setzt der Fußball-Lehrer weiterhin auch auf Fabian Klos, obwohl der 34 Jahre alte Angreifer zuletzt zu Spielbeginn zweimal nur auf der Bank saß und nach seiner Roten Karte in Leipzig für zwei Spiele gesperrt ist: «Seine Erfahrung ist weiter gefragt, die Jungen sollen in seine Fußstapfen treten. Diese Rolle nimmt er super an. Wenn nun auch andere treffen, liegt nicht mehr die ganze Last allein auf seinen Schultern», kommentierte Kramer.

Nach seiner Einschätzung drohen der Armina zumindest zum Rückrundenstart wieder Geisterspiele. «Das müssen andere Leute entscheiden, was da wichtig ist. Ich bin froh, dass ich es nicht muss. Dass es uns betreffen wird, ist wahrscheinlich», sagte der Coach mit Bezug auf die in der Politik anstehenden Gespräche zu verschärften Corona-Maßnahmen. Die drohende Ausbreitung der Virus-Variante Omikron gibt ihm zu denken: «Ich habe schon große Sorgen, vor allem, wie es die gesamte Gesellschaft betreffen wird.»