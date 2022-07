Bielefeld souverän in zweiter Runde: 7:1 bei Engers

Koblenz (dpa)

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld ist problemlos in die 2. Runde des DFB-Pokals eingezogen. Beim 7:1 (2:0)-Erfolg beim Fünftligisten FV Engers war der Favorit in allen Belangen überlegen. Die Tore für den Bundesliga-Absteiger im Koblenzer Stadion am Oberwerth erzielten Janni Serra (9./70. Minute), Fabian Klos (24./50.), Masaya Okugawa (56.), Bryan Lasme (86.) und Robin Hack (90.+1). Für den Rheinland-Pokalsieger gelang Jonathan Kap (54.) der Ehrentreffer, den die 2500 Zuschauer lautstark bejubelten.

Von dpa