Bielefeld und Fürth trennen sich 2:2 im Kellerduell

Für das 2:2 (1:1) sorgte am Sonntag Gonzalo Castro mit dem Ausgleich in der 83. Minute. Dadurch verbesserte sich die Arminia auf den Relegationsplatz, der punktgleiche VfB Stuttgart rutschte auf Rang 17 ab. Masaya Okugawa (8.) brachte Bielefeld früh in Führung, für den Aufsteiger trafen Jamie Leweling (35. Minute) und der unmittelbar zuvor eingewechselte Havard Nielsen (67.). Fürth hat trotz des Punktgewinns jeweils elf Zähler Rückstand auf Bielefeld und Stuttgart.