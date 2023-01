Bielefeld verlängert Vertrag mit Torhüter Fraisl

Dies gab der Verein am Sonntagmittag, kurz vor dem Anpfiff der Partie gegen den SV Sandhausen, bekannt. Zu der genauen Laufzeit des Vertrages äußerte sich der Fußball-Zweitligist nicht. Der Österreicher war erst Ende August vom Bundesligisten FC Schalke 04 nach Bielefeld in die 2. Liga gewechselt und bestritt bislang 13 Zweitligaspiele für die Arminia. «Er ist mit seinem Können, seiner Persönlichkeit und Ausstrahlung ein Fixpunkt in unserer Mannschaft, mit großem Wert auf und außerhalb des Platzes»", sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.