Bielefeld will Aufwärtstrend fortsetzen: «An uns glauben»

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld geht mit Zuversicht in das Spiel beim 1. FC Nürnberg am Freitag (18.30 Uhr). Der Last-Minute-Treffer von Robin Hack zum 1:1-Endstand am vergangenen Sonntag beim SV Darmstadt 98 hat dem Team nach Einschätzung des neuen Trainers Daniel Scherning weiter Auftrieb gegeben. «Eins ist wichtig: Dass wir immer an uns glauben. Und ich glaube, dass unsere Gegner das merken, dass wir nicht viel brauchen, um zurückzukommen», sagte der Nachfolger des Mitte August nach einem Saison-Fehlstart mit vier Niederlagen freigestellten Uli Forte.

