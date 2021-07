Biene im Führerhaus: Kranwagenfahrer verliert Kontrolle

Beim Versuch, eine Biene im Führerhaus beiseite zu schlagen, ist ein Autokran-Fahrer (55) im Kreis Gütersloh mit einem abgestellten Auto zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Donnerstag in Langenberg wurde glücklicherweise niemand verletzt, wie die Kreispolizei mitteilte. Der geparkte Wagen wurde zerstört. Auch das Kranfahrzeug und in Privatgrundstück wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzte die Schadenshöhe auf rund 40.000 Euro.