Binnenschiffer erschlagen: Zwölf Jahre Haft für Obdachlosen

Düsseldorf (dpa)

Weil er einen jungen Binnenschiffer aus Bayern brutal erschlagen hat, ist ein Obdachloser in Düsseldorf zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den vorbestraften 56-Jährigen am Donnerstag wegen Totschlags schuldig. Das Gericht habe am Tötungsvorsatz des Angeklagten keine Zweifel, betonte der Vorsitzende Richter Rainer Drees.

