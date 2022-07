Bisheriger Hauptsponsor setzt Engagement bei Schalke 04 fort

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 kann weiter mit der Unterstützung von Sponsor Vivawest planen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, setzt das Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen, das in der vergangenen Saison als Hauptsponsor bei dem damaligen Zweitligisten eingestiegen war, sein Engagement als Premium-Partner fort. Vorgesehen seien unter anderem Bandenpräsenz an Spieltagen und ein Rechtepakete für Präsenz auf den digitalen Kanälen des Clubs. Über finanzielle Details machte Schalke keine Angaben. Vor einer Woche hatte der Bundesliga-Aufsteiger die Online-Plattform «MeinAuto.de» als neuen Hauptsponsor präsentiert.

Von dpa