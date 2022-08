Blindgänger entschärft: zehntausende Betroffene

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wegen des Fundes einer Weltkriegsbombe haben in Düsseldorf am Freitagabend bis zu 17.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Kurz nach 23 Uhr teilte die Feuerwehr dann mit, die Bombe sei erfolgreich entschärft worden, die Sperrungen würden schrittweise wieder aufgehoben. «Danke für Eure Geduld! Kommt sicher nach Hause und gute Nacht!», hieß es in dem Tweet weiter.

Von dpa