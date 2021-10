Blindgänger im Stadion entschärft: Zünder gesprengt

Im Stadion von Monheim am Rhein sind unter dem Spielfeld zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, freigelegt und entschärft worden. In einem Radius von 400 Metern um die Fundstelle mussten vor der Entschärfung der Blindgänger rund 2200 Menschen evakuiert werden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Weitere 2400 Menschen sollten sich in geschlossenen Räumen aufhalten.

Experten des Kampfmittelräumdienstes konnten die Zünder aus den Bomben entfernen und in einigem Abstand kontrolliert sprengen, berichtete Monheims Stadtsprecher Thomas Spekowius. Danach wurden sämtliche Maßnahmen wie Straßensperrungen aufgehoben und die Bomben abtransportiert.

Entdeckt wurden die beiden Sprengkörper bei Boden-Sondierungen vor der geplanten Sanierung des Jahnstadions. Es handelte sich um zwei je 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbomben mit Heckaufschlagzünder. Sie waren in 1,6 und 2,2 Meter Tiefe entdeckt und freigelegt worden.

Im Zweiten Weltkrieg war Monheim südlich von Düsseldorf wegen der dort angesiedelten Mineralölwerke mehrfach Ziel schwerer Luftangriffe. Die Auswertung von Luftbildern, die nach den Angriffen gemacht wurden, hatte zwei Verdachtspunkte ergeben. Bei näherer Untersuchung vor Ort hatte sich der Verdacht bestätigt.