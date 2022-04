Blitzer-Anhänger auf der A4 gesprengt

Overath (dpa/lnw)

Ein Unbekannter hat auf der Autobahn 4 bei Overath (Rheinisch-Bergischer Kreis) einen Blitzer-Anhänger gesprengt. Ein Mann sei in der Nacht zum Montag an dem stark beschädigten Anhänger vorbeigefahren und habe die Polizei verständigt, teilten die Beamten am Dienstag mit.

Von dpa