Blumentopf-Wurf bleibt straflos: Es bleibt bei Ermahnung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein Nachbarschaftsstreit, der im Wurf eines Blumentopfes gipfelte, ist in Düsseldorf strafrechtlich ohne Folgen geblieben. Der Richter beließ es am Donnerstag bei einer Ermahnung der Angeklagten und stellte das Verfahren gegen die alleinerziehende Mutter ohne Auflagen ein. Er habe weder einen Vorsatz erkennen können, noch sei ein Schaden entstanden, oder jemand verletzt worden, sagte der Richter. «Beherrschen sie sich in Zukunft», riet er der Frau.

Von dpa