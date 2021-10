Bluttaten in der Altstadt: Polizeipräsident in der Kritik

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei der von zwei Bluttaten befeuerten Debatte um die Sicherheit in der Düsseldorfer Altstadt ist Düsseldorfs Polizeipräsident Norbert Wesseler in die Kritik geraten. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) attackierte Wesseler am Mittwoch: Er würde sich freuen, wenn die Sicherheit dieser Stadt auch für den Polizeipräsidenten ein Herzensanliegen wäre, sagte er der «Rheinischen Post».

Von dpa