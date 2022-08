Bochum-Coach hofft nach 0:7 gegen Bayern auf Trotzreaktion

Bochum (dpa)

Der Bochumer Fußball-Trainer Thomas Reis hofft nach der deutlichen 0:7-Niederlage gegen den FC Bayern auf eine ähnlich positive Reaktion seiner Mannschaft wie in der vergangenen Saison. «Wichtig ist, dass wir an uns glauben. Dann kann es sein, dass wir mal wieder so eine Klatsche gebraucht haben», sagte der Coach am Mittwoch. Damit nahm er Bezug auf den Verlauf der vergangenen Saison, als sich der Revierclub nach einem 0:7 am 5. Spieltag in München aus der Abstiegszone befreite. Schon in der Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg soll sein auf den letzten Tabellenplatz abgerutschtes Team eine ähnlichen Einstellung zeigen.

Von dpa